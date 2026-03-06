Cumhuriyet Halk Partisi Çorum İl Örgütü, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü’nü dolu dolu etkinliklerle kutluyor.

CHP İl Kadın Kolları Başkanı Özlem Güngör, Merkez İlçe Kadın Kolları Başkanı Serap Meriç, il yöneticileri ve Kadın Kolları üyeleri, sivil toplum kuruluşu, meslek örgütü ve esnafı ziyaret ederek kadınları 8 Mart etkinliklerine davet ediyor.

Ziyaretler sırasında kadınların 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü’nü kutlayan CHP heyeti, 8 Mart Pazar günü yapılacak etkinliğin içeriği hakkında bilgi vererek davet etti.

Bu çerçevede aralarında Karakeçili Mahallesi Muhtarı Gamze Güzel, Kale Mahallesi Muhtarı Dudu Sir ve Belediye Meclis Üyesi Nazik Bulut’un da aralarında bulunduğu çok sayıda kadın ziyaret edildi.

Ziyaretler sırasında kadınlara karanfil hediye edildi.



8 MART ETKİNLİKLERİ

CHP Çorum Kadın Kolları ve Çorum Kadın Platformu öncülüğünde 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü kapsamında bir dizi etkinlik düzenlenecek.

8 Mart Pazar günü saat 12.15’de Atatürk Anıtı’nda basın açıklaması yapılacak.

Saat 13.30’da ise Devlet Tiyatro Salonu’nda; resim sergisi, şiir, skeç, müzik, Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Vakfı Halkoyunları ekibinin gösterisi, Eğitim-Sen Erbane Topluluğu’nun gösterilerinden oluşan etkinlik düzenlenecek.

Saat 15.00’de ise Devlet Tiyatro Salonu önünden başlayacak yürüyüş 15.30’da Saat Kulesi Meydanı’nda yapılacak basın açıklaması ile tamamlanacak.