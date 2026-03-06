TOBB Çorum Kadın Girişimciler İcra Kurulu Başkanı Zeynep Yarımca’nın organizasyonuyla TSO Kültür ve Konferans Salonu’nda düzenlenen Halkbank Çocuk Tiyatrosu etkinliği kapsamında Çorum’a gelen Azra Akın, TSO Yönetim Kurulu Başkanı Çetin Başaranhıncal’ı ziyaret etti.

Ziyarette TOBB Çorum Kadın Girişimciler İcra Kurulu Başkanı Zeynep Yarımca, Halkbank Çorum Bölge Müdürü Mükremin Gönül, Halkbank Kurumsal İletişim Daire Başkanı Tuna Alcı, Halkbank Bölüm Müdürü Şermin Keskin Uzun ve Azra Akın Prodüksiyon Operasyon Sorumlusu Onur Oral da bulundu.

TSO Başkanı Çetin Başaranhıncal, çocuklara yönelik kültürel ve sanatsal etkinliklerin önemine değinerek bu tür organizasyonların toplumsal faydasının büyük olduğunu söyledi.