Çorum’un yetiştirdiği büyük değerlerden, İstanbul’da yaşayan Uzman Dr. Timur Harzadın (56), İstanbul’da geçirdiği ani bir rahatsızlık sonucu hayata veda etti.

Çorum’un tanınmış iş insanlarından, Hizmetgaz Kurucusu merhum Yaşar Harzadın’ın ve Zeliha (Saliha) Harzadın’ın oğulları, Diş Hekimi Selma Harzadın ile Sema Harzadın’ın kardeşleri, ONKO-SAV Başkanı Birgül Harzadın’ın amcasının oğlu, Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Opr.Dr. Belgin Harzadın’ın eşi, iki çocuk babası Dr. Timur Harzadın’ın ne zaman ve nerede defnedileceği henüz belli olmadı.

Başarılı bir Dahiliye Uzmanı olarak bilinen Dr. Timur Harzadın, aynı zamanda Spor Psikoloğu olarak faaliyet gösteriyordu. Film yapımcısı, senarist ve kitapları bulunan bir yazardı.

Cerrahpaşa Tıp Fakültesi mezunu olan Dr. Timur Harzadın, Çorum SSK Hastanesi’nde de bir süre İç Hastalıkları Uzmanı olarak görev yapmış, daha sonra İstanbul’da yaşamaya başlamıştı.

ÇORUM HABER merhuma Allah’tan rahmet, ailesine ve yakınlarına başsağlığı diler.

Muhabir: Haber Merkezi