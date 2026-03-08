Egzoz sistemi, ses sistemi ve araç üzerindeki çeşitli değişiklikler nedeniyle kesilen cezaların ağır olduğunu savunan bazı sürücüler, yapılan denetimlerin özellikle modifiye araç sahiplerini hedef aldığını öne sürdü. Sürücüler bu kapsamda İnönü Caddesi ile Gazi Caddesi’nde konvoy oluşturdu.

Uygulamaların yeniden gözden geçirilmesini isteyen sürücüler, daha sonra Saat Kulesi Meydanı’nda kontak kapatarak seslerini duyurmaya çalıştı.

Polis ekiplerinin uyarılarının ardından araç sahipleri araçlarını cadde üzerinden kaldırırken uyarılara rağmen aracını bulunduğu yerden kaldırmak istemeyen M.P. ile polis ekipleri arasında gerginlik yaşandı.

ARACINI ÇEKMEYEN SÜRÜCÜYE EMNİYET MÜDÜR YARDIMCISI MÜDAHALE ETTİ

M.P.’nin uyarılarına rağmen aracını kaldırmaması üzerine polis ekiplerince çekici çağrıldı. Aracının çekileceğini anlayan sürücü, aracı çekiciye kendisinin yükleyeceğini söyleyerek direksiyon başına geçti.

Bir süre beklenmesine rağmen aracını hareket ettirmeyen M.P., İl Emniyet Müdür Yardımcısı tarafından araçtan indirilerek gözaltına alındı.

Aracın çekici yardımıyla caddeden kaldırılmasının ardından bölgede aksayan trafik normale döndü ve toplanan kalabalık dağıldı.

Yeni trafik düzenlemeleri kapsamında mevzuata aykırı ses ve görüntü sistemleri bulunan araç sahiplerine yaklaşık 21 bin TL’ye kadar para cezası uygulanabiliyor. Kurallara uymayan araçların 30 gün süreyle trafikten men edilmesi de söz konusu olabiliyor.

Yetkililer, denetimlerin herhangi bir kesimi hedef almadığını vurgularken uygulamaların temel amacının trafik güvenliğini sağlamak ve gürültü kirliliğini önlemek olduğunu belirtiyor.

Öte yandan yeni düzenleme kapsamında araçlarda izin alınmadan yapılan teknik değişikliklerin de yasak kapsamına alındığı, mevzuata aykırı modifikasyonların tespit edilmesi halinde araçların trafikten men edilebildiği ve sürücülere ek cezalar uygulanabildiği bildirildi.