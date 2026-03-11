Çorum’da 7 Mart'ta oto lastik servisinde meydana gelen yangına ilişkin güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

Görüntülerde kimliği belirsiz bir kişinin iş yerine molotof kokteyli attığı görüldü.

Mimarsinan Mahallesi Küçük Sanayi Sitesi 50. Sokak’ta Hacı S.’ye ait oto lastik servisinde yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin yaklaşık bir saat süren müdahalesiyle yangın çevredeki iş yerlerine sıçramadan kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yangında yaralanan olmazken iş yerinde büyük çapta maddi hasar oluştu.

İŞYERİNİN YAKILMA ANI GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI

Olayla ilgili ortaya çıkan güvenlik kamerası görüntülerinde, kimliği henüz belirlenemeyen bir kişinin iş yerine molotof kokteyli attığı, molotofu attığı sırada alevlerden etkilenerek kendisini de yaktığı ve olay yerinden kaçarak uzaklaştığı görüldü.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.