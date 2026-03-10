Çorum Emniyet Müdürlüğü ekipleri, son 1 haftalık süre içerisinde, çeşitli suçlardan dolayı aranan 19 kişiyi yakalayarak adli makamlara teslim etti. Bu süreçte kayıp olarak aranan 2 kişi bulunarak ailelerine teslim edildi.

Çorum il merkezinde asayiş ve güvenliğin sağlanması amacıyla, Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı birimlerce yürütülen görevler kapsamında; haklarında çeşitli mahkemelerce yakalama kararı bulunan ve kayıp olduklarına dair müracaatta bulunulan şahıslara yönelik çalışma yapıldı.

2-9 Mart 2026 tarihleri arasında haklarında çeşitli mahkemelerce yakalama kararı bulunan 1’i kasten öldürme, 1’i hırsızlık, 1’i dolandırıcılık ve 1’i yağma (gasp) suçları olmak üzere toplamda 19 şahıs yakalandı.

Ayrıca ilimizde haklarında kayıp olduklarına dair müracaatta bulunulan 1 kadın ve 1 erkek şahıstan 2’si de bulanarak ailelerine teslim edildi.

Muhabir: Haber Merkezi