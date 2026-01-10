Alınan bilgiye göre, Mimarsinan Mahallesi Oto Galericiler Sitesi 4. Sokak’ta bir kişinin silahla vurulduğu ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İki bacağından tabancayla yaralanan M.Ö. (56), olayın kazara kendisi tarafından gerçekleştirildiğini iddia etti.

Sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalesinin ardından yaralı, Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılarak ameliyata alındı.

Olay yeri inceleme ekipleri, galeride inceleme başlattı.