Alınan bilgiye göre, Kargı ilçesine bağlı Beygircioğlu Köyü’nde babasıyla birlikte hayvancılık yapan T.G., hayvan otlatmadan döndükten sonra silahına bakım yaptığı sırada silahın ateş alması sonucu yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Başına isabet eden mermiyle ağır yaralanan T.G., sağlık ekiplerince Kargı Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Burada yapılan ilk müdahalenin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edilen T.G., acil servisteki müdahalesinin ardından yoğun bakıma alındı.

Genç adamın hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.