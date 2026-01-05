Nihat G. (32) idaresindeki 37 ACD 006 plakalı otomobil, Çevreyolu Bulvarı Yeni İskilip Köprüsü yan yolda kontrolden çıktı. Araç, yol kenarındaki tel korkuluğa çarptıktan sonra istinat duvarından tarlaya düştü.
İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yaralanan sürücü, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Kaza yapan otomobil, çekici yardımıyla bulunduğu yerden çıkarılarak otoparka çekildi.
Muhabir: TUGAY GÖKTÜRK