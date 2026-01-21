YEDAŞ ekiplerinin olay yerine geç gelmesi vatandaşların tepkisine neden oldu.

Alınan bilgiye göre, Buharaevler Mahallesi Mahmutevler 6. Sokak’ta bir marketin bitişiğinde bulunan elektrik trafosunda meydana gelen patlama sonrası yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye polis, itfaiye ve YEDAŞ ekipleri sevk edildi. Elektrik akımının kesilmesinin ardından yangın itfaiye ekiplerince kontrol altına alındı.

Olayda can kaybı ya da yaralanma yaşanmazken, çevrede bulunan vatandaşlar YEDAŞ ekiplerinin olay yerine geç ulaşmasına tepki gösterdi.