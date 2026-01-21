Çorum’un Sungurlu ilçesine bağlı Çayyaka Köyü’nde 10 ayrı ikametten gerçekleştirilen hırsızlık olayları, JASAT ve jandarma ekiplerinin koordineli çalışmasıyla kısa sürede çözüldü. Gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

Çorum ili Sungurlu ilçesi Çayyaka Köyü’nde meydana gelen toplam 10 ayrı ikametten hırsızlık olayı, Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ile Yörüklü Jandarma Karakol Komutanlığı ekiplerinin koordineli, titiz ve kararlı çalışmaları neticesinde kısa sürede aydınlatıldı.

Kış aylarının gelmesiyle birlikte vatandaşların köylerdeki ikametlerinden ayrılarak şehir merkezlerine gitmesini fırsat bilen şahısların, boş evleri hedef alarak hırsızlık yaptıkları belirlendi.

8 Ocak 2026 tarihinde 5 ayrı ikametten hırsızlık yapıldığı yönünde yapılan müracaatlar üzerine harekete geçen JASAT ve jandarma ekipleri, yürütülen istihbari çalışmalar ve teknik takip sonucunda 2 şüpheliyi tespit etti. Gözaltına alınan şüpheliler, ifadelerinde müracaat konusu 5 ikamete ilave olarak 5 farklı ikamete daha girdiklerini ve toplamda 10 hırsızlık olayını gerçekleştirdiklerini kabul etti.

Şüphelilerin, evlerden 33 gram altın, 3 adet çeyrek altın, 5 adet ruhsatlı ve ruhsatsız tabanca, 8 adet yivsiz av tüfeği, çok sayıda tabanca mermisi ve av tüfeği fişeği, araç ses sistemleri ile çeşitli ev eşyaları çaldıkları öğrenildi.

JASAT ve Yörüklü Jandarma Karakol Komutanlığı ekiplerince elde edilen somut deliller doğrultusunda adli makamlara sevk edilen 2 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine teslim edildi.

