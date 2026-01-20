İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekiplerince, haklarında çeşitli suçlardan yakalama kararı bulunan kişilere yönelik 12-19 Ocak tarihleri arasında çalışma gerçekleştirildi.

Kent genelinde vatandaşların yoğun olarak bulunduğu alanlarda uygulama yapan ekipler, çeşitli suçlardan aranan 32 şüpheliyi yakaladı.

Gözaltına alınan şüphelilerden 14'ü emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklanırken, 18'i serbest bırakıldı.

Öte yandan, kayıp ihbarı yapılan 2 kişinin de bulunarak ailelerine teslim edildiği bildirildi.

Muhabir: TUGAY GÖKTÜRK