Mertcan A. idaresindeki 19 DY 464 plakalı otomobil ile İbrahim K.’nın kullandığı 19 HD 266 plakalı otomobil, Ulukavak Mahallesi Osmancık Caddesi’nde çarpıştı.

İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada her iki sürücü ile 19 DY 464 plakalı araçta bulunan Umut A. ve Azize A. yaralandı.

19 HD 266 plakalı araçta sıkışan ehliyetsiz sürücü, itfaiye ekiplerince bulunduğu yerden çıkarıldı.

Yaralılar, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile kentteki özel bir hastaneye kaldırıldı.

Kaza nedeniyle yol kenarındaki trafik levhaları zarar görürken, tek şeride düşen yol araçların kaldırılmasının ardından yeniden trafiğe açıldı.

Muhabir: TUGAY GÖKTÜRK