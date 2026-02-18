Alınan bilgiye göre, Güvercinlik Köyü yakınlarında seyir halinde bulunan TIR, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu karşı şeride geçti. Bu sırada karşı yönden gelen Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Müdürlüğüne ait resmi araçla çarpıştı.

İhbar üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Araçta sıkışan yaralılar itfaiye ekiplerince sıkıştıkları yerden kurtarıldı.

Kazada TIR sürücüsü ile resmi aracın sürücüsü ve araçta bulunan 2 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Yaralılardan ikisinin durumunun hafif olduğu öğrenildi.

Kaza nedeniyle yolda trafik bir süre kontrollü olarak sağlandı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.