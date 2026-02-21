Alınan bilgiye göre, devriye görevi yapan polis ekipleri, Çepni Mahallesi Demirciler Sokak’ta durumundan şüphelendikleri S.Ü. idaresindeki 19 EL 590 plakalı hafif ticari aracı durdurmak istedi.

Ekiplerin ihtarına uymayarak kaçan araç, kovalamaca sonucu Aynalı 1. Sokak’ta yakalandı.

Araçta yolcu olarak bulunan ve üzerinde silah olduğu iddia edilen B.D. ise yaya olarak kaçarak izini kaybettirdi.

Polis ekiplerince yakalanan sürücü S.Ü.’ye, “dur” ihtarına uymamak, trafik güvenliğini tehlikeye düşürmek ve makas atmak suçlarından 45 bin lira idari para cezası uygulandı.

Ehliyetine daimi olarak el konulan sürücünün aracı trafikten men edilirken, polis ekipleri yaya olarak kaçan B.D.’nin yakalanması için çalışma başlattı.