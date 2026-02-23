K.A. idaresindeki 31 ACV 517 plakalı hafif ticari araç ile B.A.’nın kullandığı 34 PES 236 plakalı otomobil, Ulukavak Mahallesi Osmancık Caddesi İkbal Kavşağı’nda çarpıştı.

İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan otomobil sürücüsü kendi imkânlarıyla bir özel hastaneye başvururken, hafif ticari aracın sürücüsü ambulansta yapılan kontrolün ardından hastaneye gitmeyi reddetti. Hafif ticari araçta yolcu olarak bulunan H.A. ise sağlık ekiplerince Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

Kaza nedeniyle hasar gören araçlar çekici yardımıyla olay yerinden kaldırıldı.