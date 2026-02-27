Çorum’da babasıyla tartıştıktan sonra annesi ile anneannesini rehin aldığı öne sürülen şizofreni hastası genç, polis ekiplerince biber gazı kullanılarak etkisiz hale getirildi.

Alınan bilgiye göre, M.U., Kale Mahallesi Mutlu Caddesi’ndeki evlerinde babasıyla tartıştı. Tartışmanın ardından annesi G.U. ile anneannesi G.Ü.’yü rehin aldı.

İhbar üzerine adrese polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Polis ekiplerinin ikna çabalarına rağmen M.U.’nun kapıyı açmaması üzerine daire kapısı itfaiye ekiplerince kırılarak açıldı. Elinde bıçak bulunduğunu söylediği öğrenilen M.U., polis ekiplerince biber gazı sıkılarak etkisiz hale getirildi.

Kullanılan biber gazından etkilenen anne G.U. ile anneanne G.Ü., sağlık ekiplerince yapılan müdahalenin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Gazdan etkilenen bir itfaiye erine ise ambulansta müdahale edildi.

Kelepçe takılarak ambulansa bindirilen M.U., polis ekipleri nezaretinde hastaneye götürüldü.

Anne ve anneannenin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.