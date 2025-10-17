Alınan bilgiye göre, B.Ö. (40) isimli kişi, arkadaşı S.K. (32)’yi Tekceviz 6. Sokak’taki evine çağırdı. B.Ö, elinde bulunan kılıçla rehin aldığı S.K’yı, aralarında husumet bulunan S.K’nın kuzeninin eve gelmemesi halinde öldüreceğini söyledi.
İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. Çevrede geniş güvenlik önlemi alan polis ekipleri, uzun süre şüpheliyi ikna etmeye çalıştı.

İkna olmayan şüpheli ile rehine arasında çıkan arbede sırasında B.Ö, elindeki kılıçla S.K’ya saldırdı. Bunun üzerine balkondan içeri giren polis ekipleri, biber gazı kullanarak saldırganı etkisiz hale getirdi.
Olayda herhangi bir yaralanma meydana gelmezken, kelepçe takılarak gözaltına alınan B.Ö. polis otosuna bindirilerek emniyete götürüldü.

Muhabir: TUGAY GÖKTÜRK