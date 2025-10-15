Kaza, Ulukavak Mahallesi Selçuk 1. Cadde'de meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İ.B. idaresindeki otomobil ile S.G.Ü. yönetimindeki otomobil, iki caddenin kesişiminde çarpıştı. Kazada sürücülerden S.G.Ü. ile diğer araçta yolcu olarak bulunan E.B. yaralandı.

Kazayı gören çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan yaralılar Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

Muhabir: İHA AJANS