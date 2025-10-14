Çorum’da meydana gelen iki ayrı trafik kazasında 2 kişi yaralandı. İlk kaza, Çorum-Ankara karayolu Yaydiğin Kavşağı’nda meydana geldi. Üç otomobilin karıştığı zincirleme kazada 1 kişi yaralandı. Bir diğer kaza ise Mimar Sinan Mahallesi Küçük Sanayi Sitesi 27. Sokak’ta yaşandı. Yoldan çıkarak devrilen otomobilde bulunan 1 kişi yaralandı. İhbar üzerine her iki kaza yerine de polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Kazalarla ilgili inceleme başlatıldı.

Muhabir: TUGAY GÖKTÜRK