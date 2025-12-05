Çorum’un tanınmış şahsiyetlerinden Ar-İş Kırtasiye Sahibi Metin Burhanoğlu’nun eşi, iş insanı Yusuf Burhanoğlu ile veteriner Mete Burhanoğlu’nun anneleri, ressam Alev Burhanoğlu ve Mine Çetin Burhanoğlu’nun kayınvalideleri Aysel Burhanoğlu (92) tedavi görmekte olduğu İstanbul Özel Kolan Hastanesinde dün gece hayata veda etti.

Aysel Burhanoğlu’nun cenazesi, yarın öğle namazından sonra İstanbul Kilyos Mezarlığı’nda toprağa verilecek.

ÇORUM HABER merhumeye Allah’tan rahmet, ailesine ve yakınlarına başsağlığı diler.