Çorum İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Sinan Zehir, Sağlık Hizmetleri Başkanı Uzm. Dr. Mehmet Kılıç ve İl Ambulans Servisi Başhekimi Dr. Ramazan Yıldızhan ile birlikte kentte hizmet veren Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonlarını ziyaret etti.

Gerçekleştirilen ziyaretlerde istasyon personeliyle bir araya gelen heyet, yürütülen hizmetleri yerinde inceleyerek mevcut durum, ihtiyaçlar ve karşılaşılan sorunlara ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Personelin özverili ve kesintisiz hizmet anlayışı için teşekkür edilirken, güncel hizmet süreçleri, kalite geliştirme çalışmaları ve sürdürülen iyileştirme faaliyetlerine dair bilgi alındı.

İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Zehir, acil sağlık hizmetlerinin toplum sağlığının korunması ve sürdürülmesindeki kritik rolüne dikkat çekerek tüm personelin Acil Sağlık Hizmetleri Haftası’nı kutladı ve çalışmalarında başarılar diledi.

Ziyaretlerin, istasyon çalışanlarının motivasyonunu artıran ve kurumun hizmet kalitesini güçlendiren verimli bir atmosferde gerçekleştiği belirtildi.

