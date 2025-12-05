Çorum Belediyesi Müzik Akademisi bünyesinde çalışmalarını sürdüren Gençlik Korosu, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü kapsamında düzenlenen “Kalpten Kalbe Uzanan Ezgilerde Engel Yoktur” konseriyle ilk kez sahne aldı. Şehrin genç yeteneklerinden oluşan koro, uzun süredir hazırladığı geniş repertuvarı bu özel gecede dinleyicilerin beğenisine sundu.

Konsere Çorum Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, İl Genel Meclisi Başkanı Muhammed Fatih Temur, AK Parti il yöneticileri, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı. Sevilen şarkı ve türkülerden oluşan repertuvar, izleyicilerden tam not aldı.

Şef Erman Toptaş yönetiminde sahne alan Gençlik Korosu, solo ve koro performanslarıyla büyük beğeni topladı. Salonu tamamen dolduran vatandaşlar, konser boyunca genç sanatçılara alkışlarıyla destek verdi.

Konserde bir konuşma gerçekleştiren Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, etkinliğin anlamlı bir günde gerçekleştiğini vurgulayarak, “Böylesine güzel bir konseri çok özel bir günde yapıyoruz. 3 Aralık Dünya Engelliler Günü. Aramızda, tanımaktan büyük onur duyduğum kardeşlerimiz var. Fiziki olarak eksik yanlarımız olabilir ancak asıl engel sevgisizlik, muhabbetsizlik ve merhametsizliktir. Engelleri aşa aşa, muhabbet dolu ve sanat dolu etkinliklerde buluşmaya devam edeceğiz. Çorum’un tüm gençlerini bir görüyor, kardeş biliyoruz. Onları spor, kültür, sanat ve bilim alanlarında görmek istiyoruz. Çorum Belediyesi olarak çocuklarımız için spor salonları, yüzme havuzları, kütüphaneler açmaya devam edeceğiz. Bu gece ilk konserini gerçekleştiren Gençlik Koromuzu tebrik ediyor, emeği geçen herkese teşekkür ediyorum.” dedi.

Program sonunda Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın ile İl Genel Meclisi Başkanı Muhammed Fatih Temur, koro üyeleri adına koro şefi Erman Toptaş’a çiçek takdim ederek tebriklerini iletti.

Muhabir: Haber Merkezi