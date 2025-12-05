CHP İl Kadın Kolları Başkanı Özle Gürgör, Türk kadınlarına seçme ve seçilme hakkı tanınmasının 91. yıl dönümü dolayısıyla bir açıklama yaptı. Gürgör, kadınların siyasal ve toplumsal hayatta eşit yurttaşlık mücadelesinin hâlâ sürdüğüne dikkat çekti.

Gürgör açıklamasında, 1930’lardan itibaren kadınların belediye, muhtarlık ve milletvekilliği seçimlerine katılma hakkı elde ederek pek çok ülkeden önce demokratik hayata dahil olduğunu hatırlattı. Bu sürecin “bir zihniyet devrimi ve çağının ötesine geçen bir vizyon” olduğunu belirten Gürgör, Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve Cumhuriyet devrimcilerini saygıyla andı.

Türkiye’de kadın-erkek eşitliğinin hâlâ tam olarak sağlanamadığını vurgulayan Gürgör, Dünya Ekonomik Forumu’nun Küresel Cinsiyet Eşitsizliği 2025 raporuna göre Türkiye’nin kadınların siyasal güçlenmesi alanında 148 ülke arasında 139. sırada yer aldığını ve Avrupa’nın sonuncusu olduğunu kaydetti.

TBMM’de kadın temsilinin %20, yerel yönetimlerde ise %5 düzeyinde olduğuna dikkat çeken Güngör, “Bu veriler, Türkiye’nin demokrasi açığının en somut göstergesidir.” diyerek, 5 Aralık’ın yalnızca bir yıl dönümü değil; eşitlik talebini yeniden yükseltme ve kadınların siyasete eşit katılımı için adım atma günü olduğunu ifade etti.

CHP’nin siyasal hayatta eşit temsil için kararlı bir irade ortaya koyduğunu belirten Gürgör, Genel Başkan Özgür Özel liderliğinde gerçekleştirilen 2024 Tüzük Kurultayı ile partide kademeli artışla %50 eşit temsil güvencesi getirildiğini söyledi. Gürgör ayrıca 2024 yerel seçimlerinde 35 kadın belediye başkanının CHP listelerinden seçildiğini ve kadın temsilinin yerel yönetimlerde belirgin biçimde arttığını ifade etti.

Açıklamasında “Kadın varsa demokrasi vardır.” vurgusu yapan Gürgör, daha fazla kadın muhtar, belediye meclis üyesi, belediye başkanı ve milletvekili için mücadelenin süreceğini belirterek tüm kadınları eşitlik mücadelesini büyütmeye çağırdı.

Muhabir: Haber Merkezi