Çorum'un Kargı ilçesinde birinci sınıf öğrencisi Esma Emine Sarışen, geçirdiği kalp ameliyatı sonrası hayatını kaybetti.

ÖLÜM HABERİ ÜZDÜ

Kargı İnceçay köyü nüfusuna kayıtlı, Kargı Merkez Mihri Hatun Camii imamı Feyzettin Sarışen ve Fatma Sarışen'in kızları Esma Emine Sarışen'in ani vefatı büyük üzüntüye neden oldu.

AMELİYAT OMUŞTU

Kargı Cumhuriyet İlkokulu 1-A sınıfı öğrencilerinden olan Esma Emine Sarışen, Ankara'da geçirmiş olduğu kalp ameliyatı sonrası, bir aydır verdiği yaşam mücadelesini kaybetti.

Esma'nın cenazesi, 5 Aralık Cuma günü Cuma namazına müteakip kılınacak cenaze namazından sonra İnceçay Köyü Köprübaşı mezarlığında toprağa verilecek.