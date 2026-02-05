Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel, 1 Şubat’ta Çorum’da gerçekleştirilen “Millet İradesine Sahip Çıkıyor” mitingine katılan, örnek bir demokrasi şöleni yaşatan ve meydanı hınca hınç dolduran tüm Çorum halkına teşekkür etti.

CHP Genel Merkezi, Çorumlulara “insört” aracılığıyla teşekkür bildirisi hazırladı.

Teşekkür insörtleri, CHP İl Başkanı Av. Dinçer Solmaz, Merkez İlçe Başkanı Resul Yiğitoğlu, Merkez İlçe Kadın Kolları Başkanı Serap Meriç ve İl-İlçe yöneticileri tarafından Çarşamba Pazarında dağıtıldı.

Vatandaşlara insört dağıtan CHP İl Başkanı Dinçer Solmaz, bu vesileyle pazarın nabzını yokladı, esnaf ve vatandaşların sorunlarını dinledi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in selamlarını ileten Solmaz, tarihe geçen Çorum mitinginin cumhuriyet sevdalılarının ve emekçi kesimin iktidara yürüyüşü için güçlü bir ışık yaktığını söyledi.

Muhabir: Haber Merkezi