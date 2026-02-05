Çorum İl Müftülüğünde çalışacak 150 kişi bugün Noter huzurunda çekilen kura ile belirlendi.

9 Şubat Pazartesi günü başlayacak ve 27 Kasım 2026 tarihinde sonlanacak İşgücü Uyum Programı için kura çekimi Noter huzurunda gerçekleştirildi.

İsmi çıkan vatandaşlar Müftülüğe giderek, gerekli evrakları tamamladıktan sonra işe başlayacak.

Program kapsamında Çorum merkezde 67, Boğazkale 3, Dodurga 3, Laçin 3, Oğuzlar 3, Ortaköy 3, Uğurludağ 3, Alaca 10, Bayat 6, İskilip 14, Kargı 5, Mecitözü 5, Osmancık 11, Sungurlu 14 kişi olmak üzere toplam 150 kişi 9.5 ay boyunca istihdam edilecek.