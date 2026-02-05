TEK MALİK BAŞVURUSU YETERLİ OLACAK

Yeni düzenlemeye göre, kentsel dönüşüm süreci artık tek bir hak sahibinin başvurusu ile başlatılabilecek. Başvurunun ardından tüm hissedarlar toplantıya çağrılacak. Toplantı duyuruları muhtarlıkta, bina girişinde ya da noter aracılığıyla yapılacak ve ilan süresi 15 günü geçmeyecek. Bu sürenin sonunda tüm maliklere bildirim yapılmış sayılacak.

KARARLAR SALT ÇOĞUNLUKLA ALINACAK

Riskli yapıların yıkımı, yeniden inşası, parsel birleştirme, ifraz, hisseli satış ve kat karşılığı anlaşmalar gibi kritik kararlar artık salt çoğunluk ile alınabilecek. Böylece tüm hissedarların tek tek onay vermesi zorunluluğu ortadan kalkacak. Alınan kararlar tutanak altına alınarak resmiyet kazanacak.

KARARA KATILMAYAN HİSSEDARLAR İÇİN SATIŞ SÜRECİ

Toplantıda alınan kararlara katılmayan hissedarların payları için yeni bir satış mekanizması devreye alındı. Karar ve tekliflere ilişkin belgeler muhtarlıkta veya belirlenen adreslerde incelemeye açılacak; elektronik tebligat adresi bulunanlara bildirim dijital ortamda yapılacak.

Bildirimden itibaren 15 gün içinde teklifi kabul etmeyen ya da değerlendirmeyen hissedarların arsa payları, öncelikle diğer ortaklara açık artırma yoluyla satışa çıkarılacak. Satış, rayiç bedelin altında olmayacak. Satış gerçekleşmezse, paylar kamu kurumları veya TOKİ tarafından satın alınabilecek.

ARSA SATIŞLARINDA KAMUYA ÖNCELİK

Yıkım sonrası arsa haline gelen taşınmazların satılması halinde, arsa öncelikle kamu kurumlarına teklif edilecek. TOKİ, ilgili idare ya da bakanlık bünyesindeki kuruluşların uygun görmesi durumunda, arsa sahipleriyle doğrudan konut veya iş yeri sözleşmesi imzalanabilecek. Ayrıca, alınacak karar doğrultusunda arsa paylarının üçüncü şahıslara satılmasının da önü açıldı.

PARSEL BİRLEŞİMİ VE İMAR HAKKI TRANSFERİNE YENİ KURALLAR

Birden fazla riskli yapının bulunduğu parsellerin birleştirilmesi için her parselde ayrı ayrı salt çoğunluk aranacak. Boş parsellerle yapılacak birleşimlerde ise oybirliği şartı getirildi. Afet riski, zemin yapısı ya da imar kısıtlaması nedeniyle yapılaşmaya uygun olmayan alanlardaki maliklere, başka bir parselden pay verilmesi mümkün olacak. Ancak bu durumda tüm maliklerin tek parselde birleşme konusunda onay vermesi gerekecek.

SATIŞ SÜRECİ E-DEVLET ÜZERİNDEN DUYURULACAK

Açık artırma yoluyla yapılan satışlarda ilk ihalenin başarısız olması halinde, yine salt çoğunluk talebiyle süreç yeniden başlatılabilecek. Satış tarihleri ilan edilecek ve maliklere e-Devlet üzerinden bilgilendirme yapılacak. Vergi ve harç indirimleri ise, riskli yapının bulunduğu alanla orantılı şekilde uygulanmaya devam edecek.

MÜTEAHHİT TEMİNAT ORANI GÜNCELLENDİ

Mevzuatta yapılan bir diğer değişiklikle, 1 Ocak 2024 tarihinden itibaren düzenlenen yapı ruhsatları kapsamında alınan teminatların, müteahhidin başvurusu halinde yüzde 6 oranına göre yeniden düzenlenebileceği bildirildi. Yeni düzenlemeyle birlikte, kentsel dönüşümde karar alma süreçleri netleştirilirken, sürece katılmayan hissedarlar için kamu adına devreye girecek yeni uygulamalar hayata geçirilmiş oldu.

