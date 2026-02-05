Çorum İli Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği’nde yönetim kurulu üyelerinin de katılımı ile 2026 yılı ilk değerlendirme toplantısı yapıldı.

Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği Yönetim Kurulu ve Ticaret Borsası Meclis Başkanı Yılmaz Kaya’nın yönetiminde gerçekleştirilen toplantıda süt fiyatlarının belirlenmesi hakkında fikir alışverişi yapıldı.

Birliğin 2025 yılı faaliyetleri ve çalışmalarının genel olarak değerlendirildiği ve 2026 yılında yapılacak çalışmalar, projeler ve uygulamalar ile birlik olarak verilecek hizmetlerin masaya yatırıldığı toplantıda süt kalitesinin artırılmasına yönelik yapılacak çalışmalar hakkında personele bilgi verilerek istişare yapıldı.

Birlik Başkanı Yılmaz Kaya; ilimizde süt kalitesinin artırılması çalışmaları doğrultusunda üretici odaklı, uygulamada doğruluk, şeffaflık ve güncellik hareketi ile personellerimizin sahada daha etkin ve verimli hizmet sunması toplantıda ele alınmıştır. Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği olarak üretici ve üyelerimizin yanında olmaya her zaman devam edeceğiz” görüşüne yer verdi.

Muhabir: Haber Merkezi