KOSGEB, KOBİ’lerin üretim kapasitesini artırmak, teknolojik altyapılarını güçlendirmek ve rekabet gücü kazanmalarını sağlamak amacıyla hayata geçirilen “Kapasite Geliştirme Destek Programı” için başvuruları başlattı.

Yeni destek programı kapsamında işletmelere, finansman yükünü hafifletecek önemli avantajlar sunuluyor. Program çerçevesinde 20 milyon TL’ye kadar kredi üst limiti, 36 ay vade ve 20 puanlık finansman desteği sağlanacak. Destekten yararlanmak isteyen işletmelerin başvurularını 3–28 Şubat tarihleri arasında tamamlamaları gerekiyor.

ÇORUM KOSGEB MÜDÜRÜ TONKUŞ’TAN ÇAĞRI

KOSGEB Çorum Müdürü Halit Sıddık Tonkuş, Çorum’un üretim gücüne ve esnafın potansiyeline dikkat çekerek tüm KOBİ’leri programa başvurmaya davet etti. Tonkuş, yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

“Çorumlu esnafımızın ve KOBİ’lerimizin her zaman yanındayız. Şehrimizin üretim çarklarını daha hızlı döndürmek ve işletmelerimizi geleceğe hazırlamak adına bu destek programı tarihi bir fırsattır. 20 milyon TL’lik finansman desteğiyle projelerinizi hayata geçirmek için tüm işletmelerimizi KOSGEB Müdürlüğümüze ve başvuru ekranlarına bekliyoruz. Gelin, Çorum’un gücünü birlikte büyütelim.”

Başvurular ve programla ilgili detaylı bilgilere www.kosgeb.gov.tr adresinden ulaşılabileceğini, ayrıca 0364 211 17 30 numaralı telefondan KOSGEB Çorum Müdürlüğü ile iletişime geçilebileceği belirten Tonkuş, destekten yararlanmak isteyen işletmeler için son başvuru tarihinin 28 Şubat olduğunu hatırlattı.

Muhabir: Haber Merkezi