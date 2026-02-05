25 ilde 87 konut satılacak

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), 25 ilde 87 konutu 17-18 Şubat 2026 tarihlerinde 'açık artırma' yöntemiyle satışa sunacak. Çorum'da da 4 konut satışa sunulacak.

ARALARINDA ÇORUM DA VAR

Alıcılar, Adana, Afyonkarahisar, Amasya, Ankara, Aydın, Bitlis, Bolu, Burdur, Çankırı, Çorum, Diyarbakır, Erzurum, Isparta, İstanbul, Kars, Kastamonu, Kırıkkale, Kırklareli, Kırşehir, Kilis, Kocaeli, Manisa, Nevşehir, Sivas ve Tunceli illerinde satışa sunulacak 87 konuta, %25 peşin 120 ay vade ile sahip olabilecek.

Çorum merkezde bir konut, Dodurga ilçesinde de 3 konut açık artırma ile satışa sunulacak.

Çorum Merkez Celilkırı'nda 2+1 daire 2 milyon 107 bin muhammen bedelle satışa çıkarken, Dodurga'da 2+1 dairenin 3 milyon 375 binden atışa çıkarıldığı görüldü.

Açık artırma toplantısı, 1-228 arasındaki lotlar için 17 Şubat 2026 Salı, 229-460 arasındaki lotlar için 18 Şubat 2026 Çarşamba saat 10.30'da yapılacak. Açık artırmalar, Ankara İlbank Sosyal Tesisleri ile TOKİ İstanbul Hizmet Binası'nda gerçekleştirilecek. Ayrıca internet üzerinden de (muzayede.emlakyonetim.com.tr) teklif verilebilecek.

Ayrıntılı bilgilere, "www.toki.gov.tr" ile "muzayede.emlakyonetim.com.tr" internet adreslerinden ve "444 84 34" numaralı telefondan ulaşılabilecek.