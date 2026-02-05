‘Ombudsman Çorumlularla Buluşuyor’ programları kapsamında kente gelen Kamu Denetçiliği Kurumu heyeti, Çorum Gazeteciler Cemiyeti'ni ziyaret etti.

Türkiye Kamu Başdenetçisi Mehmet Akarca, Yargıtay Onursal Cumhuriyet Başsavcısı Bekir Şahin ve beraberlerindeki heyet ile Çorum Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Bülent Özkaleli'yi ziyaret etti.

Türkiye Kamu Başdenetçisi Mehmet Akarca, ziyarette kurumun çalışmaları hakkında detaylı bilgiler verdi. Kamu Denetçiliği Kurumu'nun 2013 yılında çalışmalarına başladığını, TBMM Başkanlığı'na bağlı bir kurum olduklarını anlatan Başdenetçi Akarca, vatandaşla kamu kurumları arasında bir köprü görevi gördüklerini, aldıkları kararların tavsiye mahiyetinde olduğunu, özellikle mahkemelerde kurumun verdiği raporlarının büyük oranda dikkate alındığına dikkat çekti.

Türkiye'nin hak arama kurumu olduklarını, ombudsmana başvurmanın anayasal bir hak olduğunun altını çizen Başdenetçi Akarca, her yıl ortalama 100 bin vatandaşa yardımcı olduklarını dile getirdi.

Ziyarette Cemiyet Başkanvekili Bilal Çevrim, Başkan Yardımcıları Ali Özdemir ve Mustafa Burak Yalçın ile Cemiyet Sekreteri Nihat Karalar da hazır bulundu.

Muhabir: Haber Merkezi