Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Osman Öztürk, İl Millî Eğitim Müdürü Cemil Çağlar’ı ziyaret etti.

Samimi bir ortamda gerçekleşen görüşmede, kurumlar arası işbirliğinin güçlendirilmesi, eğitimde kaliteyi artırmaya yönelik ortak çalışmalar ve geleceğe dönük projeler ele alındı.

Özellikle Hitit Üniversitesi ve Milli Eğitim Müdürlüğü arasında işbirliği kapsamında yapılacak akademik, sosyal ve kültürel projeler üzerine karşılıklı görüş alışverişinde bulunuldu.

Ziyarette, öğrencilerin akademik gelişimlerini destekleyecek uygulamalar, öğretmenlere yönelik hizmet içi eğitim faaliyetleri ve eğitimde yenilikçi yaklaşımlar da ele alındı.

Muhabir: Haber Merkezi