Çorum İmam Hatipliler Derneği’ni de (ÇORİMDER) bünyesinde barındıran ÖNDER ile Türkiye Kızılay Derneği işbirliğinde önemli bir etkinliğe imza atılacak.

ÖNDER İmam Hatipliler Derneği Yönetim Kurulu Üyesi ve ÇORİMDER Başkanı Ayhan Boyraz, Türk Kızılayı ile işbirliği halinde ülke genelinde kapsamlı bir kan bağışı seferberliği başlatıldığını açıkladı.

“İyilik Kanımızda Var” sloganıyla başlatılan seferberlik kapsamında ÖNDER’in 81 ilde faaliyet gösteren 680 derneği ile geniş gönüllü ağı aktif rol alacak. Kan bağışının yalnızca dönemsel bir faaliyet olmaktan çıkarılarak düzenli ve sürdürülebilir bir toplumsal sorumluluk bilinci haline gelmesinin hedeflendiği kampanya kapsamında ÇORİMDER olarak bugün (5 Şubat 2026 Perşembe günü) Çorum Kızılay işbirliğiyle kan bağışında bulunulacağını belirten Boyraz, Kadeş Barış Meydanı’nda 10.00 ile 18.00 saatleri arasındaki etkinliğe tüm imam hatip mezunları, mensupları ve Çorumluları davet etti.

Muhabir: Haber Merkezi