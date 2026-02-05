Türkiye’de kadına yönelik şiddete karşı sinemadan yükselen en güçlü itirazlardan biri olan “Yeter Artık Vurma” isimli film yarın ülke genelinde vizyona giriyor.

HMK Yapım imzasını taşıyan ve yönetmenliğini Çorumlu Murat Kuşçu’nun üstlendiği film gerçek yaşanmış hikâyelerden ilham alan yalın ama sarsıcı anlatımıyla izleyiciyi doğrudan kalbin ortasından yakalıyor.

Başrolleri Feyza Aydın Kılıç, Deniz Oral ve Aleyna Kılıç’ın paylaştığı filmde önemli karakterlere ise Şevki Özcan, Ergün Sözen, Belkıs Akçil, Yusuf Özden, Senar Gören ve İkbal Turan hayat veriyor. Film; toplumun kanayan yarası olan kadına şiddeti romantize etmeden, süslemeden ve bağırmadan anlatıyor.

Muhabir: Haber Merkezi