Türk Kızılay Çorum İl Başkanlığı tarafından hizmet faaliyetlerinde kullanılmak üzere temin edilen yeni hizmet aracı teslim alındı.

Ankara Etimesgut’ta düzenlenen teslim töreninde araç; Çorum Kızılay İl Başkanı Dr. Mustafa Bilgin, Başkan Yardımcısı Hasan Algül, Yönetim Kurulu Üyesi Mustafa Öztemiz ve Çorum İl Müdürü Tuğrul Yıldırım tarafından teslim alındı. Törende hizmet aracı, Türk Kızılay Genel Başkanı Dr. Fatma Meriç Yılmaz tarafından Çorum Kızılay İl Başkanlığı yetkililerine takdim edildi.

Yeni hizmet aracının, Çorum genelinde yürütülen insani yardım faaliyetleri ile afet ve acil durum çalışmaları başta olmak üzere sosyal destek hizmetlerinde aktif olarak kullanılacağı belirtildi.

Teslim töreninde açıklamalarda bulunan Çorum Kızılay İl Başkanı Dr. Mustafa Bilgin, ihtiyaç sahiplerine daha hızlı ve etkin şekilde ulaşabilmek amacıyla araç ve ekipman kapasitelerini güçlendirmeye devam ettiklerini belirterek, “Bu hizmet aracı sahadaki çalışmalarımıza önemli katkı sağlayacaktır. Destek veren herkese teşekkür ediyorum” dedi.

Yeni hizmet aracıyla birlikte Çorum Kızılay İl Başkanlığı’nın saha çalışmalarını daha etkin ve verimli bir şekilde yürütmesi hedefleniyor.

Muhabir: ÖMÜR SOYTEMİZ