Çorum Belediyesi, 4 Şubat Dünya Kanser Günü dolayısıyla “Kanser Değil, Sen Güçlüsün” başlıklı bir program düzenledi. Hitit Turizm Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Salonu’nda gerçekleştirilen programa; Belediye Başkan Vekili Lemzi Çöplü, Belediye Başkan Yardımcısı İsmail Yağbat, belediye meclis üyeleri, Çorum’da kanserle mücadele alanında faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, kanser hastaları ve aileleri katıldı.

Program, Kur’an-ı Kerim tilavetiyle başladı. Ardından söz alan sivil toplum kuruluşu temsilcileri, kanserle mücadelede toplumsal farkındalığın önemine vurgu yaptı. Çorum Onkoloji Hastalıkları Yardımlaşma ve Savaşma Derneği (ONKO-SAV) Başkanı Birgül Harzadın, Kanserle Sağlıklı Yaşam Derneği (KA-DER) Başkanı Bekir Şahin ile Çorum Kanser Hastaları Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği (KANDER) Başkanı Hülya Karabıyık, bu anlamlı organizasyon dolayısıyla Çorum Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın’a teşekkür ederek, böylesi etkinliklerin kendileri için büyük bir moral kaynağı olduğunu ifade etti.

Belediye Başkan Vekili Lemzi Çöplü ise yaptığı konuşmada, etkinliğin kanser konusunda farkındalık oluşturmak amacıyla düzenlendiğini belirterek, “Hep birlikte güçlüyüz. Belediye olarak sağlığı önemsiyor, halkımızın bilinçlenmesi adına çalışmalar yürütüyoruz. Biz daima sizlerin yanındayız.” dedi.

Program, katılımcılara yemek ikramında bulunulmasının ardından, Çorum Belediyesi Müzik Akademisi eğitmenlerinin sunduğu dinletiyle sona erdi.

