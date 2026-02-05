Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde sağlık personeline yönelik serviks (rahim ağzı) kanseri ve HPV aşıları konusunda farkındalık oluşturmak amacıyla eğitim programı gerçekleştirildi.

Şehit Fikret Metin Öztürk Konferans Salonu’nda düzenlenen programda, serviks kanserinin risk faktörleri, erken tanının önemi ve HPV aşılarının koruyucu etkisi ele alındı. Dünya Sağlık Örgütü tarafından önlenebilir bir halk sağlığı sorunu olarak tanımlanan serviks kanserinin en önemli nedeninin Human Papilloma Virüs (HPV) enfeksiyonu olduğu vurgulandı.

Eğitim kapsamında Kadın Hastalıkları ve Doğum Kliniğinden Dr. Öğr. Üyesi Seniye Burcu Torumtay Alıç, “Serviks Kanseri Predispozan Faktörler” başlıklı sunumunda hastalığın oluşum mekanizmaları, risk faktörleri ve erken tanının hayati rolü hakkında bilgi verdi. Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Kliniğinden Doç. Dr. Nilgün Demirli Çaylan ise “HPV Aşıları” konulu sunumunda aşının etkinliği, güvenilirliği, önerilen yaş grupları ve yakalama aşılamasına ilişkin güncel bilimsel verileri paylaştı.

Programda, özellikle ilk cinsel temas öncesinde yapılan HPV aşılamasının yüksek koruyuculuk sağladığı, kız ve erkek çocuklarda aşılama ile toplum bağışıklığının güçlendirilebileceği ifade edildi. Ayrıca düzenli tarama programlarına katılımın ve KETEM hizmetlerinden yararlanmanın, serviks kanserine bağlı hastalık ve ölüm oranlarını önemli ölçüde azalttığına dikkat çekildi.

Katılımcıların yoğun ilgi gösterdiği eğitim, soru-cevap bölümüyle interaktif şekilde tamamlandı. Programda, serviks kanseriyle mücadelede eğitim, tarama ve aşılama çalışmalarının birlikte yürütülmesinin büyük önem taşıdığı vurgulandı.

Yetkililer, toplum sağlığını korumaya yönelik bu tür bilimsel ve eğitici faaliyetlerin önümüzdeki süreçte de devam edeceğini belirterek, sağlık çalışanları ve vatandaşları koruyucu sağlık hizmetlerine aktif katılım göstermeye davet etti.

Muhabir: KEMAL YOLYAPAR