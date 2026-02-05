Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün (MGM) verilerine göre Türkiye yeni bir yağışlı hava sisteminin etkisine giriyor.

ÇORUM'A BU GECE FIRTINA UYARISI

Bölgemizde cuma günü iç kesimlerinde beklenen rüzgarın güneyli yönlerinden kuvvetli rüzgar ve yer yer fırtına (50-80 km/ saat) şeklinde esmesi bekleniyor.

Valilik'ten yapılan açıklamada vatandaşların fırtınayla birlikte ulaşımda aksamalar, çatı uçması ve ağaç devrilmesi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması uyarısında bulunuldu.

Bu gece 00.00 - 23.50 saatleri arasında çatı uçması, ağaç ve direklerin devrilmesi, soba ve doğalgaz kaynaklı baca gazı zehirlenmesi ve ulaşımda aksamalara karşı dikkatli olunmalı.