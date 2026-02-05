Trendyol Türkiye 1.Futbol Ligi’nde 24.haftanın maçlarını yönetecek hakemler açıklandı. Arca Çorum FK’nın 7 Şubat Cumartesi günü, Vanspor’la deplasmanda oynayacağı maçı Sakarya bölgesi FİFA kokartlı Süper Lig hakemi Atilla Karaoğlan yönetecek.

Türkiye Futbol Federasyonu’ndan yapılan açıklamaya göre, Van Atatürk Stadı’nda oynanacak maçta Atilla Karaoğlan’ın yardımcılıklarını İstanbul bölgesinden Burak Sami Şad ile Adana bölgesinden Ferhat Çalar yapacak. Saat 16.00’da başlayacak maçta İstanbul bölgesinden Emrullah Baydar da dördüncü hakem olarak görev alacak.

İKİNCİ KEZ ÇORUM FK MAÇINDA

Süper Lig hakemi Atilla Karaoğlan, kariyerinde Arca Çorum FK’nın ikinci kez maçını yönetecek. Karaoğlan, kırmızı-siyahlı takımın 2016-2017 Sezonunun 38.haftasında, sahasında Sancaktepe’ye 2-1 yenildiği 3.Lig 1.Grup maçını yönetmişti.

VANSPOR’UN İKİ MAÇINI YÖNETTİ

Atilla Karaoğlan, Vanspor’un ise iki maçını yönetti. Kırmızı-siyahlı takım bu maçlarda 2014-2015 Sezonunda, sahasında 1920 Maraşspor’u 1-0 yenerken, 2016-2017 Sezonunda ise yine sahasında Altay’la 2-2 berabere kaldı.