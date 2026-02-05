Trendyol Türkiye 1.Futbol Ligi’nde şampiyonluk mücadelesi veren Arca Çorum FK, Cumartesi günü, play-off hesapları yapan Vanspor’la deplasmanda oynayacağı 24.hafta maçının hazırlıklarını dün yaptığı antrenmanla sürdürdü.

TAM KADRO

Teknik direktör Hüseyin Eroğlu nezaretinde, tesislerde gerçekleştirilen antrenmana tüm futbolcular katıldı. Aktivasyonla başlayan antrenman dar alan oyunları ile devam ederken, teknik direktör Hüseyin Eroğlu, Vanspor maçında uygulayacakları taktiği içeren bir çalışma yaptırdı. Taktik çalışma sırasında oyuncularına zaman zaman uyarılarda bulunan Eroğlu, her fırsatta maçın önemine dikkat çekti. Yaklaşık 1,5 saat süren antrenman kaleli oyunla sona ererken, teknik heyet ve futbolcuların morallerinin yüksek olduğu görüldü.

Arca Çorum FK, bugün yapacağı idmanla Vanspor maçının hazırlıklarını sürdürecek.

Arca Çorum FK ile Vanspor arasında, Cumartesi günü Van Atatürk Stadı’nda oynanacak maç saat 16.00’da başlayacak.