Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) Erkekler 1.Lig 24.hafta maçında Çorum temsilcisi Sungurlu Belediyespor sahasında Tokat temsilcisi Niksar Belediyespor’u konuk etti.

Sungurlu Mahmut Atalay Spor Salonu’nda oynanan karşılaşmanın ilk düdüğünden itibaren üstün bir oyun ortaya koyan Çorum’un efeleri ilk seti 25-18, ikinci ve üçüncü seti de 25-19 kazanarak maçtan 3-0 galip ayrıldı.

Bu sonucun ardından üst üste onuncu galibiyetini alan Kırmızı-Siyahlılar puanını 47’e yükselterek en yakın rakibi Fenerbahçe’ye tam 10 puan fark attı.

SALON: Sungurlu Mahmut Atalay.

HAKEMLER: Ahmet Ali Uzun, Muammer Bulut.

SUNGURLU BELEDİYESPOR: Gökhan, Taha Anıl, Aleksei, Eren, Berkun, Erenhan, Abdulsamet, Burak, Eray, A.Kaan, Eneshan, Mehmet Kantarcıoğlu, Mehmet Cam, Serkan.

NİKSAR BELEDİYESPOR: Aykut, İhsan Özcan, Tunay, Ahmet, Samet, Mevlüt, Oktay, Aydın.

SÜRE: 1 saat 17 dakika.

SETLER:25-18, 25-19, 25-19.