Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği, Arca Çorum FK’yı taraftarlarının neden olduğu “çirkin ve kötü tezahürat” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 53. maddesi uyarınca PFDK'ya sevk etti.

Öte yandan, Arca Çorum FK’nın ligdeki bazı rakipleri ve bazı rakiplerinin mensupları da çeşitli disiplin ihlalleri nedeniyle PFDK’ya sevk edildi. Hukuk Müşavirliği, Iğdır FK’yı Manisa FK maçındaki “saha olayları” ve stada “usulsüz seyirci alınması”, Erzurumspor-Sarıyer maçıyla ilgili olarak iki kulübü de “talimatlara aykırı hareket” nedeniyle, Ümraniyespor’u Esenler Erokspor maçında “talimatlara aykırı hareket”, Boluspor-Sakaryaspor maçıyla ilgili Boluspor’u “saha olayları” ile “çirkin ve kötü tezahürat”, Sakaryaspor’u “saha olayları” nedeniyle, Amed Sportif Faaliyetler’i de “ideolojik propaganda yapılması” nedeniyle PFDK’ya sevk etti.

Arca Çorum FK’nın bu haftaki rakibi Vanspor’un Bandırmaspor’la oynadığı maçta kırmızı kart gören futbolcusu İvan Cedric “kural dışı hareketi”, İstanbulsporlu futbolcu Fahri Kerem Ay, Hatayspor maçındaki “kural dışı hareketi”, Amed’li futbolcu Çekdar Orhan da “ideolojik propaganda yapması” nedeniyle tedbirli olarak PFDK’ya sevk edildiler.