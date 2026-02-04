Trendyol Türkiye 1.Futbol Ligi’nde şampiyonluk mücadelesi veren Arca Çorum FK’da bu sezon görev yapan teknik direktörlerin performansı merak konusu oldu. Sezona üçüncü teknik direktörle devam eden kırmızı-siyahlı takım, maç başına göre en çok puanı Tahsin Tam’la topladı.

6 MAÇTA 13 PUAN YETERSİZ BULUNDU

Arca Çorum FK, sezona takımı 2022-2023 Sezonunda 2.Lig’den 1.Lig’e çıkartan teknik direktör Tahsin Tam’la başladı. Tam’ın sezon başında göreve getirilmesi sürprizden ziyade hayal kırıklığı olarak karşılık buldu. Tam’la ilgili olarak ilk fırsatta gönderileceğine dair bir önyargı oluşurken, kırmızı-siyahlı takım saha sonuçlarıyla bu önyargıyı yıksa da beklenildiği gibi ilk fırsatta Tahsin Tam’la yollar ayrıldı.

Arca Çorum FK, Tahsin Tam nezaretinde 6 lig maçına çıkarken, 4 galibiyet, 1 beraberlik, 1 yenilgi alarak 13 puan topladı. 6.haftada İstanbulspor karşısında alınan 3-1’lik yenilgi sonrası Tam’la yollar ayrılırken, deneyimli teknik adam 2,17 puan ortalaması tutturdu.

ÇAVUŞ TAM HAYAL KIRIKLIĞI

Tahsin Tam’ın Çağdaş Çavuş’un getirilmesi de tıpkı Tahsin Tam’da olduğu gibi hayal kırıklığı olarak değerlendirildi. Saha sonuçları da endişeleri doğrular cinsten çıktı. Arca Çorum FK bu dönemde arzulanan sonuçları alamamanın yanında yaptığı izinlerle de dikkat çekti.

Çağdaş Çavuş nezaretinde 8 maça çıkarken, 3 galibiyet, 3 beraberlik, 2 yenilgi alıp 12 puan topladı. Maç başına puan ortalaması ise 1,5 olarak gerçekleşti. Çavuş nezaretinde, Tahsin Tam’ın görev yaptığı 6 haftalık periyottaki puan ortalaması da yine 1,5 olarak gerçekleşti.

EROĞLU İLE 9 MAÇTA 16 PUAN

14.haftada, deplasmanda alınan 1-0’lık Bandırmaspor yenilgisinden sonra Çağdaş Çavuş’la da yollar ayrılırken, sezon başından beri ismi hep gündemde olan ve tüm camianın “hemfikir” olduğu Hüseyin Eroğlu göreve geçirildi. Arca Çorum FK, Hüseyin Eroğlu nezaretinde ilk 6 haftada 7 puan toplarken, maç başına 1,16 puan ortalaması gerçekleşti. Son haftalarda üst üste galibiyetler alan kırmızı-siyahlı ekip, Eroğlu nezaretinde çıktığı 9 karşılaşmada 5 galibiyet, 1 beraberlik, 3 yenilgi alarak 16 puan toplarken, maç başına puan ortalaması 1,77 olarak gerçekleşti