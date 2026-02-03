Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) U19 Bölgesel Gelişim Ligi 11. hafta erteleme maçında Arca Çorum FK, sahasında Boluspor’u konuk etmeye hazırlanıyordu. Devane Sahası’nda oynanması planlanan karşılaşma, Boluspor kafilesinin Çorum’a gelmemesi nedeniyle gerçekleştirilemedi.
Ligde iddiası bulunmayan iki takım arasında oynanması beklenen müsabaka öncesinde rakip takımın sahaya çıkmaması üzerine, müsabaka talimatları gereği Arca Çorum FK U19 Takımı 3-0 hükmen galip ilan edildi.
Bu sonuçla Arca Çorum FK U19 takımı, hanesine üç puanı yazdırdı.
Muhabir: RIFAT KARA