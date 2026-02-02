Türkiye Güreş Federasyonu’nun 2026 yılı faaliyet programında yer alan Samsunlu Fatma Çavuşu Anma Uluslararası Minikler Serbest Güreş Turnuvası Samsun’da yapıldı. Ülke genelinden çok sayıda minik güreşçinin ter döktüğü turnuvada Çorum İl Özel İdarespor ve Milli Eğitim Spor Kulübü sporcularından Emir Göktürk Topuz 40 kiloda, H.İbrahim Kalender 50 kiloda ve Bedirhan Altunörs 55 kiloda birinci olarak altın madalya kazanırken, İsmet Altunörs ise 35 kiloda ikincilik kürsüsüne çıkan isim oldu. 35 kiloda mindere çıkan Ahmet Kağan Topuz ve 45 kiloda Suheyb Kamil Çadır ise üçüncü olarak bronz madalya kazanmayı başardılar.

Muhabir: RIFAT KARA