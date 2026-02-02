Antalya’nın Alanya ilçesinde düzenlenen Yıldızlar-Gençler ve Büyükler Tekvando Batı Grubu Şampiyonası’nda mücadele eden Çorumlu tekvandoculardan 7’si Türkiye Şampiyonası’na katılma hakkı elde etti.

TEK MADALYA YOLAL’DAN

Batı Şampiyonasında Çorum’u toplamda 63 sporcu temsil ederken, genç erkekler 73 kiloda tatamiye çıkan Tugay Yolal madalya müsabakasını kazanarak üçüncü oldu. Yolal, şampiyonada madalya kazanan Çorumlu tek sporcu oldu.

Yıldız kızlar 41 kiloda Gizem Bilgiç, yıldız erkekler 49 kiloda Doğukan Tuğra Ergin, genç kızlar 55 kiloda Yağmur Kesgin, 63 kiloda Duru Bektaş, genç erkekler 59 kiloda Beytullah Buğra Yetik ile 68 kiloda Poyraz Kasırga ise ilk 16’ya girerek, 21-28 Şubat tarihlerinde Ankara’da düzenlenecek Türkiye şampiyonasına katılma hakke elde ettiler.

Tekvando il temsilcisi İshak Kepçeli, Tugay Yolal’ın üçüncü olması, diğer sporcuların da Türkiye şampiyonasına katılma hakkı elde etmelerinin sistemli ve disiplinli bir çalışmanın ürünü olduğuna dikkat çekerken, başta teknik direktör İlhan Aşkın ve antrenörler olmak üzere Türkiye şampiyonasına katılacak sporcuları tebrik etti. Kepçeli, desteklerinden dolayı Gençlik ve Spor İl Müdürü Mustafa Demirkıran ve şube müdürlerine de teşekkür ederken, Ankara’da yapılacak Türkiye şampiyonasından da önemli derecelerle döneceklerine inandığını ifade etti.