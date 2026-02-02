Türkiye Modern Pentatlon Federasyonu’nun 2026 faaliyet programında yer alan Gelişim Yarışları 1. Ayak müsabakaları, Çorum’da başarıyla gerçekleştirildi.

Olimpik Yüzme Havuzu’nda başlayan organizasyonda sporcular, 50 metre ve 100 metre serbest stil yüzme etaplarında kıyasıya mücadele etti. Saat 13.00’te düzenlenen açılış töreninin ardından yarışmalar, Ticaret ve Sanayi Odası Hangarı’nda gerçekleştirilen koşu–atış etabı ile devam etti. Böylece modern pentatlonun üçlü branşı olan Triathle yarışmaları tamamlanmış oldu.

Çorum Belediyesi, Çorum Ticaret ve Sanayi Odası, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile ASKF iş birliğinde düzenlenen organizasyona 7 ilden toplam 172 sporcu katıldı. Çorum’u ise Çorum Efor Spor Kulübü, Çorum GSK ve Çorum Atletik Performans Spor Kulübü’nden 42 sporcu temsil etti.

Türkiye Şampiyonası niteliği taşıyan yarışmalarda Çorum Efor Spor Kulübü’nden Rüzgar Arif Bahçacı U11 kategorisinde Türkiye Şampiyonu olarak altın madalya kazanırken, Asya Esma Çeken ve Ömer Arslan ise U9’da Türkiye ikincisi olarak gümüş madalyanın sahibi oldular.

Türkiye Şampiyonası’nın 1. Ayak etabı olarak değerlendirilen bu yarışmanın ikinci ayağı, Nisan ayında Diyarbakır’da düzenlenecek. Sporcular, her etapta topladıkları PUS puanları doğrultusunda Avrupa ve Dünya Şampiyonalarına katılma hakkı elde edecek.