Arca Çorum FK’nın 7 Şubat Cumartesi günü, 24.hafta maçında konuk olacağı Vanspor, deplasmanda Bandırmaspor’a 2-0 yenildiği maçta çok önemli iki futbolcusunu da kaybetti.

Karşılaşmanın 49.dakikasında, Bandırmasporlu Atınç’la girdiği ikili mücadelede, rakibinin karnına dirsek attığı gerekçesiyle kırmızı kart gören Kamerunlu golcü İvan Cedric, Arca Çorum FK’ya karşı forma giyemeyecek.

Ara transfer döneminde Arca Çorum FK’dan Vanspor’a 3 sarı kartla ceza sınırında transfer olan Oğulcan Çağlayan da 45+1.dakikada Bandırmasporlu Mücahit’in ayağına bastığı için sarı kart gördü. Deneyimli golcü bu kartla cezalı duruma düştüğü için eski takımı Arca Çorum FK’ya karşı forma giyemeyecek.

Arca Çorum FK’da ise Ferhat Yazgan ve Braian Samudio sarı kart cezalısı oldukları için Vanspor’a karşı oynayamayacaklar.