“Millet İradesine Sahip Çıkıyor” mitingi için Çorum’a gelen Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel’e Trendyol Türkiye 1.Futbol Ligi’nde şampiyonluk mücadelesi veren Arca Çorum FK’nın forması hediye edildi.

Genel başkan Özgür Özel, miting öncesinde CHP İl Başkanlığı’nı ziyaret ederken, ziyaret sırasında Çorum Milletvekili Mehmet Tahtasız, İl Başkanı Dinçer Solmaz ve Merkez İlçe Başkanı Resul Yiğitoğlu tarafından isminin yazılı olduğu 19 numaralı Arca Çorum FK forması hediye edildi. Özel, kırmızı-siyahlı takım için Süper Lig yolunda başarı dileklerinde bulundu.